Stiri pe aceeasi tema

- Peste 400 de porci din gospodariile crescatorilor din judetul Satu Mare au fost ucisi, in acest an, din cauza pestei porcine africane, informeaza, vineri, un comunicat de presa al Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Satu Mare. "De la inceputul anului in…

- Noi cazuri de pesta porcina la mistreti au fost confirmate in judetul Covasna, numarul cadavrelor de porci mistreti gasite in ultimele doua luni pe fondurile de vanatoare ajungand, pana in prezent, la 20, a anuntat, vineri, conducerea Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA)…

- Doua cazuri noi de pesta porcina au fost confirmate de catre reprezentantii Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) in judetul Satu Mare. In acest sens, membrii Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB) s-au reunit miercuri, 06 noiembrie 2019, sub coordonarea prefectului…

- Prefectul Harghitei, Jean-Adrian Andrei, a convocat luni o sedinta a Centrului Local pentru Combaterea Bolilor, la care au fost prezenti reprezentanti ai Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, primarii din localitatile aflate in vecinatatea judetelor unde exista focare de pesta,…

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in 337 de localitati din 25 de judete, cu un numar de 1.105 de focare (dintre care 15 focare in exploatatii comerciale și 6 focare in exploatatii de tip A), in scadere fata de 24 septembrie cand au fost raportate 1.223 focare. Potrivit Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare…

- Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu-Mare au realizat, in perioada 04.10.2019 – 10.10.2019, 102 acțiuni de control. Verificarile au vizat: unitați de abatorizare, unitați de procesare carne și lapte, depozite alimentare, unitați de alimentație publica,…

- Organizatia sportiva Panam Sports a anuntat ca in timpul Jocurilor Panamericane 2019 de la Lima au fost depistate cel putin sapte cazuri de dopaj, iar sportivii implicati au fost descalificati si li s-au retras medaliile in trei cazuri, relateaza EFE.

- Prezenta virusului Pestei Porcine Africane in tara noastra a fost semnalata pentru prima oara pe data de 31 iulie 2017, in judetul Satu-Mare. Conform conducerii Agenției Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), la aceasta data Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in…