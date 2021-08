O nunta cu aproape 2.000 de invitați a avut loc in localitatea Tarșolt, in plina pandemie de coronavirus. Oamenii legii au deschis un dosar penal in rem și fac cercetari pentru savarșirea infracțiunii de zadarnicirea combaterii bolilor. Polițiștii satmareni anunța ca s-au sesizat din oficiu in cazul nunții din Tarșolț, cea la care ar fi participat aproximativ 1700 de persoane. Un dosar penal in rem a fost deschis pentru zadarnicirea combaterii bolilor. “In urma apariției in spațiul public a unor informații referitoare la desfașurarea unei nunți la data de 30.08.2021, pe raza localitații Tarșolț,…