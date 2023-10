„Satelit“ la prima victorie Meci spectaculos in Sala Sporturilor Olimpia, intre CSM Petrolul Ploiesti 2 si CSU ASE Bucuresti, in etapa a 3-a a Ligii I de Baschet Masculin – Grupa B! Doua echipe tinere, dornice sa joace baschet de calitate si sa faca risipa de energie au oferit o confruntare atractiva, cu faze frumoase, cosuri spectaculoase, un ritm rapid si un final tensionat, victoria fiind decisa la ultimele actiuni ale intalnirii. Le-a revenit baietilor nostri, care s-au impus cu 82-78 (28-17, 11-26, 21-12, 22-23), dupa un meci in care i-au avut drept lideri statistici pe cei trei jucatori care evolueaza si pentru prima… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

