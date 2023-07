Sasha Lopez si Brianna lanseaza Chemical, piesa ce va face valuri pe ringul de dans

Ești gata sa te lași purtat de ritmul incendiar al verii? Atunci pregatește-te pentru noul hit care va face valuri in pe ringul de dans: “Chemical,” o colaborare inedita dintre celebrul DJ și producator de muzica, Sasha Lopez, și talentata cantareața și compozitoare, Brianna. “Chemical” este melodia care te va face sa-ți dorești sa te ridici in picioare și sa dansezi fara oprire. Cu un sound captivant, aceasta piesa te va teleporta direct pe ringul de dans și te va captiva cu beat-ul sau hipnotizant. Colaborarea dintre Sasha Lopez și Brianna este perfecta pentru piesa de vara ce va fi in playlisturile…