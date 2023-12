Șase persoane au ajuns la spital după ce un șofer a intrat pe contrasens, pe o șosea din Timiș Accident de circulație in aceasta dimineața, pe DN 59, in apropiere de localitatea timișeana Voiteg. Șase persoane au fost ranite dupa ce un șofer de 72 de ani a intrat pe contrasens. „Un barbat, in varsta de 72 de ani, a condus un autoturism pe DN 59, dinspre Moravița spre localitatea Voiteg, iar la un […] Articolul Șase persoane au ajuns la spital dupa ce un șofer a intrat pe contrasens, pe o șosea din Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

