Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sase persoane au fost ucise vineri dimineata in nord-vestul Mexicului in cursul unui nou atac armat in timpul unei petreceri private care l-a vizat de aceasta data pe presupusul lider al unei bande criminale, a informat Parchetul.

- Cel putin sase persoane au fost ucise vineri dimineata in nord-vestul Mexicului in cursul unui nou atac armat in timpul unei petreceri private care l-a vizat de aceasta data pe presupusul lider al unei bande criminale, a informat Parchetul, noteaza AFP, citat de Agerpres.Cel putin 26 de persoane…

- Mai mulți oameni au murit in urma unui atac armat comis la o universitate din Praga, a anunțat Poliția ceha. Poliția din Cehia: Autorul atacului este un student al universitații Autorul atacului armat comis joi era un student de 24 de ani de la Universitatea Carol, a anunțat Poliția cehna, citata de…

- Cel putin 12 persoane au fost ucise duminica dimineata intr-un atac armat in cursul unei petreceri in orasul Salvatierra din statul Guanajuato, in centrul Mexicului, au anuntat autoritatile locale, noteaza AFP."Pana in prezent, 12 persoane si-au pierdut viata", a declarat pe reteaua sociala X (fosta…

- O confruntare violenta intre presupusi infractori s-a soldat cu cel putin 11 morti in orasul Texcaltitlan din centrul Mexicului, au anuntat, vineri, oficiali din domeniul securitatii statului, citati de Reuters, scrie news.ro.Opt dintre persoanele decedate sunt suspectate ca ar avea legatura cu activitati…

- Atac armat intr-o școala din Rusia. Alina, o eleva de 14 ani, a venit cu o pușca la școala și a inceput sa traga. Din primele informații ar fi doi morți și patru raniți. Adolescenta a venit la școala cu o arma de foc, cu care a tras de mai multe ori, scrie site-ul Meduza, […] Articolul Doi morți și…

- Cel puțin doua persoane au murit duminica, iar alte 18 au fost ranite in urma unui atac armat in Florida, SUA. Au fost trase zeci de focuri de arma, la o petrecere de strada de Halloween din Ybor City Tampa. Totul a pornit de la o cearta intre doua grupuri, in jurul orei 3 dimineața, potrivit șefului…

- AUDIERI… Mama Alinei Ciobanu a dat ieri, 17 octombrie, declarații in fața procurorilor de la Parchetul de pe langa Tribunalului Constanța. Aceasta a raspuns la intrebarile anchetatorilor și le-a spus ca este de acord sa se constituie ca parte civila in dosar. “Am cerut daune morale 200.000 euro. Loredana…