Bilantul victimelor avalansei care s-a produs duminica pe un ghetar din Alpii francezi, in masivul Mont Blanc, a crescut luni, ajungand la un total de sase morti, potrivit Parchetului din Bonneville, relateaza presa franceza. „A sasea victima tocmai a fost gasita”, a precizat pentru AFP procurorul Karline Bouisset. Este vorba „probabil” de partenerul unei femei […] The post Șase morti in urma avalansei din Alpii francezi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .