Șase cazuri de COVID-19 în ultimele 24 de ore, depistate în Alba, după 46 de teste Șase cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore, depistate in Alba, dupa 46 de teste Șase noi cazuri de COVID-19 au fost depistate in județul Alba, in ultimele 24 de ore, dupa testarile de sambata, 12 noiembrie. Reprezentații DSP Alba au transmis duminica 13 noiembrie, ca la nivelul județului au fost efectuate 46 de teste, 8 PCR la spital și 38 teste rapide. In urma testarii au rezultat cele 6

Sursa articol si foto: alba24.ro

