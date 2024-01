Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul taiwanez al Apararii a anuntat ca a detectat duminica inca sase baloane chinezesti care au zburat deasupra stramtorii Taiwan, dintre care unul a traversat insula. Este cel mai recent dintr-o serie de astfel de baloane pe care ministerul spune ca le-a vazut in ultima luna si jumatate, relateaza…

- Ministerul Apararii din Taiwan a declarat joi ca in ultimele 24 de ore zece avioane militare chineze au traversat linia mediana sensibila a Stramtorii Taiwan, informeaza Reuters. Ministerul taiwanez a raportat in noaptea de miercuri reluarea activitatii militare in stramtoare de catre China, cu avioane…

- Oficiali militari chinezi de rang inalt le-au transmis omologilor sai militari ca China ”nu va face niciodata nici cel mai mic compromis” in problema Taiwanului, anunta miercuri Ministerul chinez al Apararii, relateaza AFP, potrivit news.ro.”In problema Taiwanului, China nu va face niciodata nici…

- Incidentul de marți vine sa completeze un val de astfel de baloane suspecte care au trecut incepand cu decembrie deasupra insulei și vine intr-un moment in care autoritațile din Taiwan sunt in alerta maxima privind posibile activitațile chineze, atat militare, cat și politice, inaintea alegerilor prezidențiale…

- Trei baloane chinezesti au survolat, marti, insula Taiwan si au trecut pe langa o baza aeriana, a anuntat Ministerul taiwanez al Apararii, transmite Reuters, citat de news.ro.Potentialul Chinei de a folosi baloane pentru spionaj a devenit o problema globala in februarie 2023, cand Statele Unite au…

- Prezența unor avioane și nave de razboi chineze a fost semnalata sambata de Taiwan in jurul teritoriului sau, unele trecand linia mediana sensibila a stramtorii cu același nume, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres.Autoritațile de la Taipei precizeaza astfel ca Beijingul iși continua activitațile…

- O formatiune navala chineza condusa de catre portavionul Shandong a traversat luni Stramtoarea Taiwan, anunta Ministerul taiwanez al Apararii, relateaza AFP, potrivit news.ro.Grupul naval a intrat in stramtoarea care desparte Insula Taiwan de China continantala de la nord catre sud, anunta autoritatile…