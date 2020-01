Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a cerut Casei Nationale de Pensii Publice, Inspectiei Muncii si ANPIS sa prezinte o situatie a conditiilor de depozitare a documentelor, in urma mediatizarii unor imagini facute publice de un cetatean din Constanta, trimis sa isi caute singur…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, se va intalni, marti, cu reprezentantii unor banci pentru a discuta despre plata pensiilor. Conventiile cu bancile pentru plata pensiilor sunt din 2001-2002, a spus Violeta Alexandru, precizand ca nu obliga pe nimeni sa ramana in contract cu Casa de Pensii.…

- Sarmiza Andronic, analist politic, a declarat, luni, la Antena 3, ca opoziția PSD la actualul Guvern este foarte slaba, existand suspiciunea unui blat. De altfel, Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a spus ca nu va depune moțiune de cenzura impotriva echipei conduse de Ludovic Orban, deși…

- Sarmiza Andronic, analist politic, a comentat, vineri seara, la Romania TV, modul in care președintele Klaus Iohannis se implica in activitatea Guvernului Ludovic Orban. Iohannis a declarat, de nenumarate ori, ca va coordona activitatea executivului.”Nu exista parghii prin care sa faca asta.…

- Sarmiza Andronic, analist politic, a comentat situația din PSD, unde Marcel Ciolacu este in fruntea puciștilor care vor sa preia putere, prin decapitarea actualei conduceri, care o are in frunte pe Viorica Dancila.”Nu știu daca va disparea PSD. Se lupta doua grupuri, care erau o singura echipa.…

- Potrivit Ministerului Muncii , 45.252 de dosare de recalculare a pensiilor sunt intarziate, conform statisticii Casei Nationale de Pensii Publice la nivelul lunii septembrie. Dintre acestea, unele ajung si pana la sase luni de intarziere, iar media intarzierilor este intre una si trei luni. Gorjul printre…