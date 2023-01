Sarbatorile zilei de 14 ianuarie

Stiri pe aceeasi tema

Consilierul primarului din Mariupol, Petro Andriuscenko, sustine ca echipamentele militare și trupele ruse din satele vecine Ialta și Urzuf au fost mutate intr-o direcție din nordul regiunii Donețk, noteaza Rador.

Purtatorul de cuvant al Grupului de Forțe "Est" din Ucraina, Serhi Cerevati, a declarat ca, aparand orasul Soledar, luptatorii ucraineni nu permit inamicului rus sa sparga apararea pe care o mentine armata tarii. Potrivit lui Cerevati, seriozitatea ambițiilor ambelor parți va fi demonstrata de urmatoarele…

Premierul ungar Viktor Orban a susținut un nou discurs pro rus, care a dat naștere la ingrijorari in randul liderilor europeni. Acesta a afirmat ca statele europene sunt deja in razboi pana la brau și spera ca nu vor intra pana la gat.

Statul Major General al Fortelor Armate ale Ucrainei a declarat marti ca aproximativ 500 de soldati rusi au fost ucisi sau raniti intr-un atac in apropiere de Ciulakivka, un oras din regiunea Herson, in sudul Ucrainei, care ar fi avut loc in ajunul Anului Nou, relateaza CNN.

Rusia si Ucraina au facut schimb de prizonieri de razboi, cu putin timp inainte de trecerea intr-un nou an, transmite dpa, potrivit Agerpres.

Grupul Wagner - supranumit de unii armata privata a lui Putin - se pare ca iși reduce standardele și recruteaza condamnați ruși care sufera de boli grave, inclusiv HIV și hepatita C, pentru razboiul din Ucraina, potrivit serviciilor secrete britanice, noteaza Mediafax.

Gigi Becali a reactionat sambata la Antena 3 CNN dupa ce Simona Halep a fost testata pozitiv la US Open și suspendata provizoriu din tenis.

A aparut prima declarație publica a șefului operațiunilor speciale, generalul Serghei Surovikin, potrivit corespondentului special VGTRK (Compania Rusa de Televiziune și Radio), Olga Kurlaeva.