Sarbatorile de iarna au inceput odata cu Sf. Nicolae și pentru bunicii din Caminul de Batrani din cadrul Primariei Municipului Bacau. Caminul a fost ornat, s-a impodobit și un braduț in curte iar sala de mese e pregatita de sarbatoare. Și ca in fiecare an, bunicii au primit și cadouri de Sf. Nicolae. „Acum ne […] Articolul Sarbatorile vin…și la bunicii din Caminul de Batrani apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .