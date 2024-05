Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Barbu revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 11:00, alaturi de expertul GSP Live Raul Rusescu. Dinamo a pierdut din nou puncte prețioase in prelungiri, la Cluj, cu Universitatea, scor 3-3. FCU Craiova a cedat fara drept de apel pe terenul liderului din play-out, UTA, scor 3-1, in…

- Numarul cazurilor de cancer in randul tinerilor a crescut in ultimii ani, tendintele fiind ingrijoratoare la nivel mondial. Desi incidența cancerului gastric este in scadere pe tot globul, inclusiv in Europa, povara bolii este inca substanțiala și nu va disparea in viitorul apropiat. Universitatea de…

- Dan Nistor, mijlocașul lui U Cluj, a fost extrem de dur dupa infrangerea cu FCU Craiova, scor 2-3. U Cluj are obiectiv unul dintre primele 4 locuri din play-out, pentru a juca in barajul pentru preliminariile Conference league. Nistor crede ca el și colegii lui nu sunt pregatiți pentru Europa și nu…

- Adrian Mititelu, finanțatorul de la FCU Craiova, a avut o reacție nervoasa in repriza a doua a partidei cu U Cluj, din etapa #7 a play-out-ului Superligii. La scorul de 2-1 pentru FCU Craiova, oltenii au cerut insistent un penalty, in minutul 62. Juan Bauza a fost impins de Dan Nistor și a cazut, dar…

- Oțelul Galați - U Cluj 2-1. Dorinel Munteanu (55 de ani), tehnicianul gazdelor, a oferit prima reacție dupa calificarea echipei sale in finala Cupei Romaniei. Aceasta performanța a fost realizata ultima oara in urma cu 20 de ani. Dorinel este un antrenor fericit in acest moment. Și are motive de bucurie,…

- Senatorul PNL Liviu Bratescu se opune centralizarii agențiilor care coordoneaza activitatea IMM-urilor și turismului. Liberalul a declarat ca nu aproba proiectul OUG prin care agențiile din Iași, Tg. Mureș, Craiova, Cluj, Timișoara și București intra in subordinea a trei suprastructuri care ar urma…

- ”Discutam astazi, in prima lectura, grilele de salarizare construite impreuna cu sindicatele din domeniul sanitar. Vorbim despre salariile personalului medical, medico-sanitar de specialitate si auxiliar”, a precizat seful Executivului in sedinta.”Plecam de la un principiu clar, acela de a-i plati…

- ”Discutam astazi, in prima lectura, grilele de salarizare construite impreuna cu sindicatele din domeniul sanitar. Vorbim despre salariile personalului medical, medico-sanitar de specialitate si auxiliar”, a precizat seful Executivului in sedinta.”Plecam de la un principiu clar, acela de a-i plati…