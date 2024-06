Ce sumă intenționează unul din trei români „să lase” în vacanță Bani pentru vacanța Anul acesta, 37% dintre romani planuiesc sa plece in vacanța peste hotare, iar cea mai populara destinație aleasa este Grecia. In timpul celei mai lungi vacanțe in strainatate, 1 din 3 romani intenționeaza sa cheltuiasca intre 201 – 600 de euro de persoana, iar peste 83% dintre romani spun ca vor plati cu cardul, telefonul sau ceasul inteligent la destinație, potrivit unui studiu Visa, transmite Economedia . De asemenea, aproximativ 3 din 10 romani (28%) vor alege plațile mobile in vacanța. Conform celui mai recent studiu Visa, consumatorii din ECE apreciaza din ce in ce mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

