Stiri pe aceeasi tema

- Numarul joburilor care necesita competente legate de inteligenta artificiala (AI) a crescut de 3,5 ori mai repede decat restul locurilor de munca la nivel global, releva datele incluse in raportul PwC 2024 Global AI Jobs Barometer, publicat recent. De asemenea, sectoarele care utilizeaza aceasta tehnologie…

- Crizele recente au produs schimbari in toate aspectele mediului de afaceri, iar nevoia de viteza și flexibilitate a operațiunilor a adaugat noi categorii de riscuri in zona criminalitații financiare.

- Rușii iși intensifica atacurile pe majoritatea fronturilor din Ucraina. Un total de 146 de lupte au avut loc pe linia frontului in ultimele 24 de ore. Rușii au efectuat 60 de lovituri cu rachete și 90 de lovituri aeriene și au tras din sistemele de rachete cu lansare multipla asupra pozițiilor trupelor…

- Prețul oualor a atins cote aproape istorice pentru un al doilea an la rand in multe parți ale lumii, in apropierea Sarbatorilor Pascale, reflectand o piața bulversata de boli, scumpiri și inflație.

- Fostul presedinte american Donald Trump a declarat, intr-un interviu acordat unei publicatii israeliene, ca Israelul trebuie sa „incheie” razboiul din Fasia Gaza, deoarece pierde „mult sprijin” la nivel global, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Filmul "Kung Fu Panda 4", produs de Universal si DreamWorks Animation, a ramas victorios in box office-ul nord-american, cu incasari solide de 30 de milioane de dolari in al doilea weekend de la lansare. Dupa 10 zile pe marile ecrane, filmul de animatie a obtinut incasari de 107,7 milioane de dolari…