- Expoziția „Neoavangarda Timișoreana – Concept și Contextualizare” se deschide joi, 28 decembrie, la Muzeul Național de Arta din Timișoara. Instituția culturala marcheaza astfel incheierea anului in care orașul nostru a deținut titlul de Capitala Culturala Europeana.

- Accident grav, duminica, in apropiere de Timișoara. Un tanar a murit! La data de 17 decembrie a.c., un barbat in varsta de 27 de ani a condus un autoturism pe strada Bușteni din localitatea Ghiroda iar la un moment dat a surprins și accidentat, un barbat in varsta de 32 de ani care se deplasa pe partea…

- Termen pentru finalizarea noului hub de sanatate de langa Spitalul Județean din Timișoara. Noul hub de sanatate aflat in construcție langa Spitalul Județean din Timișoara va fi finalizat in doi ani. Complexul va constitui...

- Organizatorii „Timișoara 2023 la nesfarșit”, evenimentul care a marcat inchiderea simbolica a programului „Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii”, au numarat, la final, un total de 115.000 de spectatori la evenimentele care au avut loc de joi, 7 decembrie și pana duminica, 10 decembrie 2023,…

- Explozie de butelie, intr-un bloc dintr-o localitate de langa Timișoara. 4 victime au fost transportate la spital. In data de 09.12.2023, la ora 11:56, s-a produs o explozie de butelie produsa la etajul 1 al unui imobil situat pe strada Industriilor, in localitatea Giarmata.

- Jessie J, Roisin Murphy, Katie Melua, Delia, Emma, Jose Gonzalez, unii dintre cei mai in voga și apreciați artiști ai momentului, vor urca pe scena in cadrul evenimentului dedicat inchiderii oficiale a programului Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii. Manifestarea va avea loc in perioada 7-10…

- Acțiune a polițiștilor locali de la protecția mediului, in ultima saptamana, la Timișoara. Oamenii legii au dat sancțiuni de aproape 100.000 de lei dupa ce au gasit mizerie pe șantiere, la asociațiile de locatari, dar și terenuri neingrijite și ambrozie. Sancțiune a primit și administratorul cimitirului…

