Sărbătoarea trandafirului la Iași (foto: Alex Aciobăniței) In perioada 22 martie – 20 aprilie 2024, Ateneul Național din Iași ne invita la expoziția colectiva de pictura, grafica și sculptura ”Sarbatoarea trandafirului”. Lucrarile gazduite de noul spațiu expozițional de la Baia Turceasca sunt semnate de 34 de artiști plastici. ”Sarbatoarea trandafirului” a fost subiectul central al ediției SPECTACOLUL ARTEI de miercuri 3 aprilie 2024. Emisiunea este realizata de Alex Aciobaniței. (articol promo, foto: Alex Aciobaniței) Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

