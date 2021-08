Stiri pe aceeasi tema

- Fanii muzicii populare romanești se pot bucura in aceste zile. Celebra solista Maria Ciobanu a revenit in Romania, dupa o lunga perioada de absența. Inegalabila voce a muzicii populare a decis in urma cu ceva vreme sa se mute in America, cat despre revenirea indragitei cantarețe nu este insa fara motiv.…

- Patru zile de sarbatoare cu peste 40 de evenimente culturale au fost pregatite pentru a marca Ziua județului Timiș, care se celebreaza pe 28 iulie. Centrele culturale din Timișoara au pregatit evenimente in diferite locuri simbolice din oraș, dar și ateliere, tururi virtuale, concerte și activitați…

- Amatorii de muzica rock sunt așteptați la sfarșitul acestei saptamani la un deliciu sonor colorat cu porții serioase de muzica surf. Alaturi de formația timișoreana Grave For Sale, evenimentul ii va avea ca invitați pe cei de la Surf Truckerz. Formația maghiara s-a format in 2013 și abordeaza un surf…

- Sub genericul Database Outdoor, vineri 2 iulie, amatorii de muzica electronica sunt așteptați la un party de neratat alaturi de Deborah De Luca, evenimentul urmand sa se desfașoare cu incepere de la ora 17 la Agrement Arena. Cunoscuta drept „regina muzicii techno din Napoli“, Deborah De Luca este una…

- Fundația Județeana pentru Tineret Timiș (FITT) implinește 31 de ani de activitate, iar cu acest prilej organizeaza sambata „Ziua porților deschise” la Casa Tineretului. Participanții vor avea parte de momente muzicale, expoziții și se pot plimba in noile spații amenajate ale cladirii. Vor fi și standuri…

- Robin and the Backstabbers fac parte din acea categorie de formații care are „lipici“ in Timișoara, numeroasele lor concerte in orașul nostru de-a lungul timpului demonstrand ca trupa are parte de o baza solida de fani aici. Odata cu „dezghețarea“ evenimentelor live, baieții care au intrat in atenția…

- Diablo 2: Resurrected este unul dintre cele mai așteptate titluri Blizzard din ultimii ani, franciza avand nevoie mare de un suflu proaspat, chiar daca acesta poate veni prin reincalzirea unei ciorbe mai vechi. Dupa reacțiile mai puțin pozitive in ceea ce privește dezvoltarea lui Diablo Immortal, joc…

- Timișorenii au ieșit in numar mare sambata seara la Noaptea Muzeelor. Muzeul de Arta, Muzeul Național al Banatului și Muzeul Satului Banațean și-au deschis porțile pana tarziu pentru iubitorii de arta. Patrimonium 2020, expoziție foto cu bisericile romanești din Banat, instalația „Talharul cel bun,…