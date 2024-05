Avem aici un rezultat surprinzator care zguduie serios scena politica din Catalonia. Partidele separatiste, care au condus regiunea spaniola timp de un deceniu, au pierdut, duminica, majoritatea in parlamentul local. Socialiștii premierului spaniol Pedro Sanchez au caștigat alegerile, punand capat domniei separatiste și deschizand calea pentru o noua etapa in politica catalana. Dupa numararea a […] The post Seism politic in Catalonia: separatiștii pierd majoritatea! appeared first on Puterea.ro .