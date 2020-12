Stiri pe aceeasi tema

- Huawei a lansat un program prin care iși propune sa conecteze la Internet școlile din zonele rurale, pentru sprijinirea educației copiilor din Romania, facilitarea predarii online in perioada pandemiei și dezvoltarea abilitaților digitale atat ale profesorilor cat și ale elevilor. Recent, Huawei și…

- Consumul de online a inregistrat o creștere semnificativa odata ce pandemia și-a facut prezența și in Romania. Pentru mulți antreprenori, schimbarile produse au reprezentat momente de incertitudine, urmate...

- Peste 60 de muzee și operatori culturali din Romania vor participa la a șaisprezecea ediție a Nopții Europene a Muzeelor. Din cauza epidemiei, programul final al manifestarilor poate fi oricand modificat, iar organizatorii vor acorda mare atenție acțiunilor din mediul online, anunța MEDIAFAX.Peste…

- Anul acesta, Festivalul Național de Teatru, unul dintre cele mai prestigioase evenimente culturale din Romania, se va desfașura exclusiv online, așa cum anunța, intr-un comunicat de presa, directorii și selecționerii festivalului. In aceasta perioada a anului, oferta culturala de evenimente dedicate…

- Spectacolul "Occident Express" de Matei Visniec, pus in scena de Teatrul Szigligeti din Oradea, a fost inclus in programul Festivalului National de Teatru (FNT), organizat online, in perioada 22-29 noiembrie, de catre Uniunea Teatrala din Romania (UNITER). "Ne face mare placere sa va impartasim bucuria…

- Cea de-a 30-a editie a Festivalului National de Teatru va avea loc in format multimedia (online, tv, radio), in perioada 22 - 29 noiembrie, avand ca motto FNT 30/ FNT Altfel.Directia artistica si selectia programului apartin criticilor de teatru Ludmila Patlanjoglu, Maria Zarnescu si Calin…

- Incercarile ne fac mai puternici – au dovedit-o din plin zecile de mii de iubitori de folclor care au urmarit Festivalul Național ”Tradiții la romani”. Veritabila gala a artei folclorice autentice, spectacolul a fost dedicat aniversarii a 5 decenii de activitate a celui mai iubit și apreciat ansamblu…

- Unul dintre producatorii si dezvoltatorii de solutii criptografice si servicii din Romania lanseaza campania de constientizare Cyber4Kids, prin care internetul devine mai prietenos pentru copii. Potrivit unui comunicat al initiatorului campaniei, certSIGN, timp de opt saptamani, pe canalul de YouTube…