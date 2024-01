Stiri pe aceeasi tema

- Scena muzicala timișoreana are parte astazi de o aniversare speciala odata cu implinirea a 75 de ani a lui Katalinici Gheorghe, cunoscut in breasla drept „Giuka“, ocazie cu care și redacția PRESSALERT.ro ii ureaza un sincer La Mulți Ani! Artistul nascut in data de 4 ianuarie 1949 și-a lasat amprenta…

- In trecerea sa, timpul lasa in urma nu doar zile și luni, ci și lecții, amintiri prețioase și repere pentru viitor. Suntem in ultima zi a anului 2023 și vreau sa transmit un mesaj comunitații noastre. Anul ce se incheie a fost un amestec complex de provocari, greutați, dar și satisfacții. Ca de fiecare…

- Trupa de new jazz din Franța, NOUT va avea premiera romaneasca cu doua concerte. Primul va avea loc marți, la Sala Elvira Popescu din cadrul Institutului Francez din București, iar al doilea, miercuri, la Sala Studio a Academiei Naționale de Muzica "Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.

- Cleopatra Stratan are 20 de ani și este fata cantarețului Pavel Stratan. Primul ei album se intituleaza „La varsta de trei ani” și deține 6 recorduri mondiale. A revenit pe scena muzicala romaneasca in 2017 dupa cațiva ani de pauza intr-o colaborare alaturi de fratele ei, Cezar Stratan la melodia „MAMI”.…

- Unul din muzicienii care fac parte din așa- numita categorie de oldschool din Timișoara, Arpad Kajtar (Arpi pentru prieteni) implinește astazi frumoasa varsta de 73 de ani, ocazie cu care ii uram un sincer La mulți ani! Artistul s-a nascut in 26 octombrie 1950 la Timișoara și a copilarit in cartierul…

- Pe scena Teatrului Municipal „Matei Vișniec" Suceava va avea loc, in perioada 24-26 noiembrie, Festivalul-concurs național de interpretare muzicala pentru copii și tineri „Rampa de lansare", ediția a III-a.Concursul se adreseaza copiilor și tinerilor din palatele și ...

- Cel de-al cincilea episod din noul sezon iUmor, ce va putea fi urmarit sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1, va aduce in fata telespectatorilor cele mai neasteptate momente artistice, de la cei mai indrazneți concurenți, invitați speciali unul și unul și pana la cele mai neasteptate numere de umor.

- Banciu și Covaci vor canta pe aceeași scena! Nu-și vorbesc din anii ’90 cand ”s-au impacat” dupa alți 14 ani. Organizatorii Festivalului Țuicii, Vinului și Papricașului din Buziaș, eveniment de anvergura ce va avea loc pe 14 și 15 octombrie, au reușit totuși sa-i puna pe cei doi legendari artiști pe…