Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, pe data de 26 septembrie 2023, crestinii ortodocsi ii praznuiesc pe Sfantul Domnitor Neagoe Basarab si Sfantul Ioan Evanghelistul. Este sarbatoare cu cruce neagra. Rugaciunea care se rostește in aceasta zi de sarbatoare pentru ajutor la vreme de necaz.

- In fiecare an, la data de 8 septembrie, creștinii ortodocși din intreaga lume sarbatoresc un eveniment de o importanța deosebita: Nașterea Maicii Domnului. Aceasta sarbatoare, cunoscuta și sub numele de "Sfanta Maria Mica", este marcata cu cruce roșie in calendar, semnificand o zi de post aspru și rugaciune…

- In fiecare an, la data de 8 septembrie, creștinii ortodocși din intreaga lume sarbatoresc un eveniment de o importanța deosebita: Nașterea Maicii Domnului. Aceasta sarbatoare, cunoscuta și sub numele de "Sfanta Maria Mica", este marcata cu cruce roșie in calendar, semnificand o zi de post aspru și rugaciune…

- In fiecare an, la data de 23 august, Biserica Ortodoxa il praznuiește pe Sfantul Mucenic Lup, mare facator de minuni. Este deja cunoscut faptul ca acest Sfant a vindecat mulți oameni de suferințe trupești atat in timpul vietii cat si dupa trecerea la cele vesnice. Rugaciune pentru vindecarea bolilor…

- Astazi avem o noua sarbatoare cu cruce neagra in Calendarul Ortodox. Este vorba despre Sfanta Teodora de la Sihla. Pentru a fi ferit de necazuri pe tot parcursul anului, este bine sa rostești o rugaciune catre aceasta.

- Creștinii ortodocși il sarbatoresc astazi pe Sfantul Pantelimon, unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți sfinți. Sfantul Pantelimon este considerat ocrotitorul tamaduitor al bolnavilor, dar și a medicilor. Iata care este rugaciunea pe care sa rostești astazi!

- In fiecare an, pe 27 iulie, creștinii il praznuiesc pe Sfantul Pantelimon, considerat ocrotitorul tuturor medicilor și al bolnavilor. Iata ce nu trebuie sa faci in aceasta zi, dar și ce rugaciune puternica sa rostești in vremuri de suferința!

- In fiecare an, la data de 8 iulie, Biserica Ortodoxa ii praznuiește pe Sfinții Epictet și Astion, facatori de minuni pentru sanatate. Știm despre acești doi sfinți dau grabnic ajutor in probleme de sanatate daca li te rogi cu credința. Care este rigaciunea pe care trebuie sa o rostești astazi pentru…