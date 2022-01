Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a anunțat ca pentru sarbatoarea de Boboteaza, de pe 6 ianuarie, Biserica locala a pregatit 150.000 de sticle de aghiazma. Slujbele religioase nu sunt restricționate in acest moment. „Avand atata apa aici la malul marii, noi pregatim Boboteaza cu mult belșug de apa care se sfințește. Anul acesta am pregatit 150 de mii de sticle – sunt in curs de etichetare; chiar dinainte de noul an am inceput etichetarea acestor sticle pentru ca numai sa numeri pana la 150 de mii iți ia mult timp”, a spus Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie. Nu la Cazinoul Constanța, acolo…