Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile zilei din 27 ianuarie - Aducerea moastelor Sf. Ier. Ioan Gura de Aur; Sf. Marciana imparateasaOrtodoxe Aducerea moastelor Sf. Ier. Ioan Gura de Aur; Sf. Marciana imparateasa Greco-catolice Aducerea moastelor Sf. Ioan Gura de Aur Romano-catolice Sf. Angela…

- Calendar ortodox: 27 ianuarie, aducerea moaștelor Sfantului Ierarh Ioan Gura de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului Calendar ortodox 2024: In 27 ianuarie, Biserica Ortodoxa face pomenirea Aducerii moaștelor Sfantului Ioan Gura de Aur. Sfantul Ioan Gura de Aur a fost patriarh al Constantinopolului,…

- OrtodoxeSf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel Nou din VeriaGreco-catoliceSf. cuv. Antonie cel MareRomano-catoliceSf. Anton, abateSfantul Cuvios Antonie cel Mare este sarbatorit de Biserica la 17 ianuarie.Parinte al monahismului anahoretic asa cum este recunoscut, Sfantul Cuvios Antonie cel…

- Sfanta Mucenița Tatiana diaconița este pomenita in calendarul creștin ortodox la data de 12 ianuarie. Sfanta Mucenița Tatiana a trait la Roma in timpul imparatului Alexandru Sever (223-235). A facut parte dintr-o familie nobiliara, care avea credința in Hristos, dar o ascundea din cauza persecuțiilor…

- OrtodoxeSfintii 20.000 de Mucenici din Nicomidia; Sf. Sfintit Mc. Gligherie preotulGreco-catoliceSf. 20.000 m. arsi de vii in NicomidiaRomano-catoliceSS. Prunci nevinovati, m.Sfintii 20 000 Mucenici din Nicomidia sunt pomeniti in calendarul crestin ortodox la 28 decembrie.Sfintii Mucenicii au suferit…

- A doua zi de Craciun: sarbatoare cu semnificație deosebita pentru credincioși, in 26 decembrie. Soborul Maicii Domnului In a doua zi de Craciun, 26 decembrie, Biserica ortodoxa sarbatoreste Soborul Maicii Domnului. Este o sarbatoare cu semnificație importanta pentru credincioși. Soborul inseamna Adunarea…

- Astazi, 21octombrie, sarbatorim Intrarea in Biserica a Maicii Domnului. Potrivit Scripturii (Viețile Sfinților), cand a implinit trei ani Fecioara Maria a fost dusa de parinții ei Ioachim și Ana la biserica, implinind fagaduința lor de a duce in dar lui Dumnezeu pe cel nascut. Intrarea Maicii Domnului…

- Sarbatorile zilei de 20 noiembrie - Inainte-praznuirea Intrarii in biserica a Maicii Domnului/ Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul; Sf. Mc. Dasie; Sf. Ier. ProcluOrtodoxeInainte-praznuirea Intrarii in biserica a Maicii Domnului;Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul; Sf. Mc. Dasie; Sf. Ier. Proclu, arhiepiscopul ConstantinopoluluiGreco-catoliceSf.…