- Sfantul Proroc Elisei a fost fiul lui Șafat, un bogat proprietar de pamant din Abel-Mehola, din nordul Israelului. Chemarea profetica a lui Elisei s-a facut din porunca divina, caci Dumnezeu i-a poruncit Sfantului Ilie sa-l unga pe acesta profet in locul sau. Astfel, Ilie a mers la Elisei care se afla…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a anuntat ca partidul depune motiunea simpla impotriva ministrului Fonuilor Europene maine in Parlament. Presedintele PSD a subliniat ca depun motiunea pe tema PNRR.

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului i-a acreditat pe urmatorii 9 ambasadori:Decret privind acreditarea domnului Marius Cristian Badescu in calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Romaniei in Regatul Norvegiei, cu reședința la Oslo;Decret privind acreditarea domnului…

- Prof. dr. Dulcan a povestit experiențe incredibile la care a fost martor de-a lungul vieții de medic. El a dezvaluit povestea unui bolnav care s-a vindecat miraculos, fara nicio explicație, doar prin Dumnezeu. Medicul susține ca are 1.000 de dovezi ca Dumnezeu exista și ca nu e bine sa ducem numele…

- Joia Mare este a patra zi din Saptamana Patimilor și mai este cunoscuta drept Joi Mari, Joia Patimilor, Joia Neagra, Joimarita. Este ziua in care se vopsesc ouale roșii și este o zi incarcata cu tradiții și obiceiuri. Cuprins: Joia Mare – tradiții și obiceiuri Ce nu se face in Joia Mare Ziua de joi…

- Cele mai multe creșe și gradinițe sunt deschise. Și totuși, alianța USR-PLUS, maine-poimaine partid in toata regula, insista sa-și aduca la guvern toți copiii razgaiați. Nu prea sta in picioare scuza ca n-ar avea cu cine sa-i lase acasa, pentru ca, așa cum am mai spus, cele mai multe dintre creșe și…

- Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara Maramureș și Consiliul Județean Maramureș propun de asta data vizitatorilor o microexpoziție cu tematica pascala: ”PAȘTILE DOMNULUI, PAȘTILE!”, in perioada 15 aprilie – 15 mai. Intr-o ambientare intima, plina de pioșenie, simuland un interior gatit de Paște,…

- Credinciosii catolici sarbatoresc, duminica, Floriile, zi care aminteste de intrarea lui Isus in Ierusalim, unde a fost intampinat de multimi de oameni cu ramuri de finic și de maslin. In mod traditional, in Duminica Floriilor, Arhiepiscopia Romano-Catolica organiza o procesiune pe strazile Bucurestiului,…