- Luni, 2 februarie, Biserica Ortodoxa il cinsteste pe Sfantul Mucenic Trifon, ocrotitorul campurilor si al livezilor. De la ora 6.30, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia slujba de sfintire mica a apei Aghiasma Mica , urmata de Rugaciunile Sfantului Trifon si de Sfanta Liturghie. Luni, 2…

- In agitația cotidiana și a evenimentelor zilnice, noi uneori nu observam principalul lucru. Anume acum este momentul cind trebuie sa ne oprim și sa reflectam asupra faptului cum traim și incotro ne indreptam. Timpul este Dumnezeul anului și el vine pe tarimul nostru in zilele colindelor, care erau numite…

- Sarbatorile zilei de 14 decembrie OrtodoxeSf. Mc. Tirs, Calinic, Filimon si ApolonieGreco-catoliceSf. m. Tirs, Leuchie, Calinic, Filimon, Apolloniu si Arian. Sf. Ioan al CruciiRomano-catoliceSf. Ioan al Crucii, pr. inv.Sfintii Mucenici Tirs,…

- La Casa memoriala „Martin Benedict” din satul Galbeni (comuna Nicolae Balcescu) a fost amenajata și in acest an „Ieslea de Craciun”, in care este intruchipata scena biblica a nașterii Domnului Iisus Hristos. Organizatorii ei au ținut cont de perioada sanitara pe care o parcurgem, pandemia de Covid-19,…

- Sfantul Mucenic Platon s-a nascut in partile Galatiei, din cetatea Anghira. Pentru ca se arata marturisitor al invataturii lui Hristos, a fost supus la diverse suferinte fizice din porunca guvernatorului Agripin: i s-au pus pe piept bucati de fier incins, trupul sau a fost aruncat in foc, smoala, untdelemn…

- Continua razboiul dintre Simona Halep și ANAF, deși jucatoarea de pe locul 2 WTA plateste sume uriașe la bugetul de stat. La inceputul acestui an, Simona Halep a fost executata silit de ANAF. Dar a demonstrat in instanta ca actiunea a fost una nelegala. Conform deciziei din 29 octombrie, avocatii Simonei…