Stiri pe aceeasi tema

- Actrita germana Helena Zengel, care a devenit cunoscuta pe plan international dupa ce a jucat in filmul american "News of the World", a anuntat ca a primit o zi libera de la scoala pentru a putea sa vizioneze in direct gala de decernare a Globurilor de Aur, care va avea loc in noaptea de duminica…

- Premierul Florin Cițu, 48 de ani, a anunțat sambata, pe pagina personala de Facebook, ca ”intenția mea este sa ajungem la 100.000 de vaccinuri pe zi”. Șeful Guvernului s-a vaccinat sambata la pranz, la Spitalul Universitar de Urgența Militar ”Dr Carol Davila”, cu doza de rapel anti-COVID-19 de la Pfizer,…

- O femeie din Sonora, Mexic, si-a injunghiat sotul dupa ce a dat peste niste fotografii mai vechi in care acesta era acompaniat de o femeie mai tanara. Se pare ca misterioasa femeie era chiar ea. Suspecta Leonora N. a fost arestata la scurt timp dupa incident.

- O femeie din Sonora, Mexic, si-a injunghiat sotul dupa ce a dat peste niste fotografii mai vechi in care acesta era acompaniat de o femeie mai tanara. Se pare ca misterioasa femeie era chiar ea. Suspecta Leonora N. a fost arestata la scurt timp dupa incident.

- Sicanii sau locuitorii comunei Sic au tradiții unice, care se pastreaza inca. Portul lor popular este celebru in toata lumea, iar zestrea din casele lor inca poate fi admirata și este la loc de cinste. Tradițiile incep totuși sa se piarda și acolo, mai ales ca mulți sicani, renumiți constructori, au…