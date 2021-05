Stiri pe aceeasi tema

- Alin Oprea și iubita Medana au un motiv important de sarbatoare. Cei doi au implinit deja doi ani de relație. Și-au facut cadouri, artistul și-a surprins iubita cu un aranjament de 1.500 de trandafiri. „Tocmai s-au implinit doi ani de la momentul care urma sa-mi schimbe total viața, de la momentul in…

- Amna (36 de ani) și fostul ei soț au divorțat in vara anului 2019, dupa un mariaj de 9 ani și o relație de 12. Fostul cuplu are impreuna un fiu, David, in varsta de 6 ani. In urma separarii, cantareața s-a concentrat pe creșterea fiului ei și pe cariera. In prezent, solista formeaza un cuplu cu un barbat…

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau s-au separat in vara anului 2019. In prezent, cuplul lupta in instanța pentru obținerea custodiei celor doi fii ai lor, Gabriel și Nicolas, care locuiesc acum in Agigea cu mama și cu bunica lor. Claudia Patrașcanu a spus daca il mai iubește pe Gabi Badalau De curand,…

- Au trecut opt luni de la divorțul dintre Cornel Ilie și fosta soție, insa pare-se ca artistul nu pierde vremea. Solistul trupei Vunk a fost surprins de paparazzii de la Spynews, carora nu le scapa nimic, in compania unei domnișoare extrem de frumoase, ziua in amiaza mare, la o terasa din Capitala. Iata…

- Daca Nelu Ploieșteanu era celebru prin muzica pe care o canta la petreceri, fiind unul dintre cei mai apreciați artiști, soția acestuia a stat de-alungul anilor, departe de lumina reflectoarelor, preferand sa pastreze discreția și sa se ocupe de baiatul lor, Mihaița, cu grave probleme de sanatate. Baiatul…

- Tentativa de omor la Basarabeasca. Un tanar de 25 de ani se zbate intre viata si moarte dupa ce a fost injunghiat in regiunea inimii cu o sulita improvizata. Infracțiunea ar fi fost comisa de vecinul acestuia, de 36 de ani.

- Alex Velea și Antonia traiesc acum o poveste de dragoste cum mulți viseaza sa o faca. Ei se cunosc de ani buni, insa la inceput a fost vorba doar despre o prietenie. Cu atat mai mult cu cat ambii erau casatoriți cu alți parteneri, iar Antonia o avea deja pe Maya, fetița ei. Alex Velea este un artist…