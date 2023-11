Stiri pe aceeasi tema

- Sapte sportivi cubanezi care au participat la Jocurile Panamericane de la Santiago au decis sa ramana in Chile si sa solicite azil sau statutul de refugiat, a declarat marti avocatul lor pentru AFP."Sunt sapte sportivi, sase femei si un barbat, care vor cere refugiu sau azil", a indicat Mijail Bonito…

- Presedintele Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, i-a felicitat la Palatul National pe sportivii care au clasat tara pe locul trei in clasamentul pe medalii al Jocurilor Panamericane, care s-au incheiat duminica la Santiago de Chile, informeaza agentia EFE, potrivit Agerpres.Delegatia mexicana…

- Jocurile Panamericane de la Santiago de Chile, dominate de Statele Unite, s-au incheiat duminica, insa viitorul este unul neclar dupa ce mai multe intrebari sunt fara raspuns, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Ceremonia de incheiere, gazduita de Parque Bicentenario din capitala chiliana a avut…

- Ciclistul columbian Walter Vargas a castigat duminica proba de contratimp din cadrul Jocurilor Panamericane 2023 de la Santiago de Chile, disputata pe un traseu de 40,2 km in capitala statului Chile.Vargas, de la echipa continentala Medellin-EPM, s-a impus cu timpul de 47min03sec, fiind urmat la…

- Canadianca Fay De Fazio Ebert, de doar 13 ani, a castigat medalia de aur in proba de skatebaording, duminica, in cadrul Jocurilor Panamericane de la Santiago de Chile, transmite Reuters.Prezenta vineri la ceremonia de deschidere, Ebert a concurat duminica si a castigat medalia de aur, iar luni era…

- A 19-a editie a Jocurilor Panamericane, a caror ceremonie de deschidere are loc vineri la Santiago de Chile, va reuni circa 7.000 de sportivi din 41 de natiuni, care se vor intrece la 39 de sporturi si in 421 de probe in total, intre 20 octombrie si 5 noiembrie, transmite EFE, potrivit Agerpres.Din…

- Pilotul unui avion de linie a murit in timpul zborului: clipe de coșmar pentru pasageriUn pilot al companiei aeriene Latam Airlines a murit, probabil in urma unui atac de cord, in timp ce era la comanda unui avion Boeing 787 care zbura de la Miami la Santiago de Chile, obligandu-i pe cei doi copiloți…

- Un pilot a murit, dupa ce i s-a facut rau in baia avionului, intr-o cursa din Miami spre Chile. La bord se aflau 271 de pasageri, conform Observatornews. Capitanului Ivan Andaur i s-a facut rau in timpul zborului, iar personalul de la bord l-a descoperit incostient in baie. In ciuda manevrelor de resuscitare,…