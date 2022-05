Stiri pe aceeasi tema

- PERFORMANȚA… Patru eleve ale Colegiului Național „Gheorghe Roșca Codreanu” din Barlad au participat la concursul „High School Science Projects”, ediția a X-a, desfașurat la Iași, unde au caștigat un premiu I și o mențiune! Domeniile care au fost abordate au vizat disciplinele chimie, biologie, fizica,…

- DISCUȚII… Elevii școlilor din județul Vaslui au inceput sa primeasca, tot mai des, vizita polițiștilor și jandarmilor vasluieni. In timpul vizitelor, elevii sunt informați cu privire la repercursiunile legate de incalcarea legislației in vigoare. Astfel, zilele trecute, la școala gimnaziala din comuna…

- SCHIMBARE… Fostul arbitru Constantin Din l-a invins pe Alexandru Dedu și a devenit noul președintele al Federației Romane de Handbal. Reprezentanții cluburilor din județul Vaslui, CSM Vaslui, LPS Vaslui, CSO Negrești și AJH Vaslui au pus ștampila pe buletinul de vot pentru schimbare. Din Consiliul de…

- DE VEGHE… Intr-un perimetru al cartierului Podeni, mai precis strada Traian, a fost prelungita masura instituirii unei zone speciale de siguranța publica, pentru alte 7 zile. In cadrul zonei speciale de siguranța, ordinea și liniștea publica este menținuta de polițiști și militari jandarmi. Totul dupa…

- OLIMPICI… Judetul Vaslui este reprezentat, in aceste zile, de cinci elevi la Olimpiada Nationala de Geografie. Trei dintre ei sunt din Barlad si doi, din Vaslui. Este vorba despre Eva Maria Postolache (clasa a VIII-a) de la Scoala Gimnaziala „Stefan cel Mare” Vaslui, eleva pregatita de regretata profesoara…

- Un barbat de 31 de ani a provocat un grav accident rutier pe DN11, pe sensul de mers Targu Ocna – Onesti, dupa ce s-a aventurat intr-o depasire riscanta intr-o curba si a acrosat o autoutilitara care circula regulementar. Un grav accident de circulatie a avut loc vineri, 22 aprilie, pe DN11, pe sensul…

- CONTROALE… Peste 140 de vehicule verificate, peste 80 de șoferi testați alcoolscopic, diferite locuri și medii verificate de polițiști, amenzi de peste 25.000 de lei, sunt doar cateva dintre rezultatele acțiunii organizate de polițiștii Biroului Rutier Vaslui și ai Secțiilor 1 și 2 Poliție Rurala Vaslui,…

- Toate persoanele implicate in accident au ajuns la spital, inclusiv soferul care a provocat coliziunea dintre cele doua autoturisme. Sase persoane au ajuns la spital in urma unui accident provocat de un tanar in varsta de 20 de ani. Pe raza localitatii Chicerea, soferul a pierdut controlul volanului…