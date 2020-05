Stiri pe aceeasi tema

- In Statele Unite au loc proteste violente dupa ce un barbat in varsta de 46 de ani a fost omorat de polițiști. Dupa protestele din Minneapolis, și in Louisville, Kentucky au avut loc astfel de manifestații. Șapte persoane au fost impușcate dintre care una este in stare critica, in timpul protestelor…

- Moscova a inceput sa investigheze securitatea unui ventilator medical fabricat in Rusia, aparat trimis și in Statele Unite, dupa ce șase persoane au murit in incendii in spitale care ar fi implicat doua astfel de mașini, relateaza Reuters.Cinci persoane au murit marți la un spital din St Petersburg…

- Pana la 22.000 de oameni ar putea muri si intre 934.000 si 1,9 milioane de persoane ar putea fi contaminate de noul coronavirus in Canada, au anuntat autortatile sanitare federale, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Viata va reveni la normal dupa ce se va dezvolta un vaccin - ceea ce ar putea…

- Traficul in cele mai populare mall-uri din Singapore a scazut cu 63% in medie, dupa ce autoritațile au cerut populației sa respecte masurile luate pentru lupta impotriva coronavirusului, arata un studiu realizat de catre Interactive Advertising Bureau (IAB), o organizație care dezvolta standarde in…