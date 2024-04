Stiri pe aceeasi tema

- La data de 2 aprilie 2024, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Alba Iulia, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Alba Iulia au efectuat 4 percheziții domiciliare, in Ocna Mureș, la persoane cercetate de trafic de droguri de mare risc si efectuarea de operatiuni…

- VIDEO PERCHEZIȚII in Ocna Mureș la persoane banuite de trafic de DROGURI: 8 minori duși la audieri și 3 persoane reținute PERCHEZIȚII in Ocna Mureș la persoane banuite de trafic de DROGURI: 8 minori duși la audieri și 3 persoane reținute Trei persoane au fost reținute și alte 39, dintre care 8 minori,…

- Polițiștii și procurorii DIICOT fac miercuri 230 de percheziții pentru probarea activitații infracționale și destructurarea grupurilor specializate in comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, trafic de minori, trafic de droguri și criminalitate inf

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; Serviciul Teritorial Constanta, au documentat activitatea infractionala a mai multor persoane, in doua cauze penale, cercetate pentru savarsirea infractiunilor de trafic international de…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Constanta anunta vineri, 15 martie 2024, prin intermediul unui comunicat de presa ca au "dispus, in trei cauze penale, retinerea a 9 inculpati, cercetati sub aspectul savarsirii infractiunilor…

- Cinci persoane au fost retinute pentru trafic de droguri de risc, dupa perchezitii in urma carora au fost depistate circa 2,3 kilograme de canabis, informeaza miercuri Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Suceava, potrivit news.ro. Din…

- La data de 14.01.2024, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Bistrita Nasaud au dispus, in doua cauze penale, retinerea a 4 inculpati, cercetati pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de mare risc, punerea…

- FOTO | O grupare care se ocupa cu trafic de droguri in Sibiu, destructurata cu ajutorul polițiștilor BCCO Alba Iulia. Trei persoane, reținute in urma a șase percheziții O grupare care se ocupa cu trafic de droguri in Sibiu, destructurata cu ajutorul polițiștilor BCCO Alba Iulia. Trei persoane, reținute…