- Sapte oameni au murit intr-un accident horror produs pe o autostrada din zona orasului Bad Langensalza, in Germania. Cinci dintre victime erau prieteni si au murit intr-o masina care a luat foc dupa impact. Accidentul horror s-a produs sambata, 1 aprilie 2023, pe o autostrada de langa Bad Langensalza,…

- Șapte persoane și-au pierdut viața intr-un accident teribil, sambata, pe drumul federal B247, langa Bad Langensalza, in Turingia. Cinci dintre victime era in aceeași mașina, un Mercedes, lovit in plin de un BMW intrat pe contrasens, relateaza Bild . Ronny L., un barbat in varsta de 45 de ani, la volanul…

- Trei persoane au murit intr-un accident de masina produs sambata dimineata devreme intr-un tunel din Principatul Monaco, au informat autoritatile locale, potrivit DPA.O masina s-a izbit de peretele tunelului din centrul orasului si a luat foc, potrivit autoritatilor. Fumul a ajuns in cladirile rezidentiale…

- Patru olandezi au murit duminica in accidente consecutive in care au fost implicate doua Porsche, pe autostrada A3, imediat dupa intrarea in Germania, langa Beek. Este vorba despre trei ocupanți ai doua mașini sport (barbați de 42 și 56 de ani și o femeie de 37 de ani) și un barbat (39 de ani) care…

- Un grav accident de circulație s-a produs joi dimineața pe raza localitații salajene Crișeni, o femeie pierzandu-și viața dupa ce mașina in care se afla s-a izbit de un autotren. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 1H Jibou –Zalau, loc. Crișeni, jud Salaj,…

- Un grav accident rutier s-a petrecut in aceasta dimineața pe o autostrada din Slovenia, provocand moartea a trei romani și ranirea altor 4. Ministerul Afacerilor Externe a comuncat ca Ambasada Romaniei la Ljubljana, Republica Slovenia, a fost notificata de catre autoritațile locale cu privire la producerea…

- Un accident in care au fost implicate un autoturism și un TIR a avut loc cu puțin timp in urma pe autostrada A1, la 8 kilometri inainte de ieșirea din țara la Nadlac. Mașina a lovit TIR-ul din spate. Din pacate, șoferul autoturismului a decedat in urma coliziunii. „Accident rutier A1 sens de ieșire…

- Trei persoane au murit, duminica dimineata, in urma unui accident rutier care a avut loc in judetul Constanta. Tragedia a avut loc dupa ce o masina s-a rasturnat in sant, la iesirea din comuna Cuza Voda catre Mihail Kogalniceanu. In urma incidentului, trei persoane din autoturism au murit, anunta, duminica…