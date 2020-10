Șapte mituri despre creditele ipotecare demontate de bancheri ING Bank a facut o lista cu miturile care inconjoara creditele ipotecare și pe care le-a demontat. Spre exemplu, avansul mai mare la achiziție este important pentru rate mai mici in viitor, nu vaduvește proprietarii de banii pentru mobila și renovare. Avansul mai mare nu ma ajuta cu nimic, doar imi ia din banii de mobilare In momentul in care achiziționam o casa, bineințeles ca trebuie sa ne gandim și la costurile ce vor urma dupa ce se semneaza actele. Un cost substanțial este cel al renovarii (daca este cazul) și al mobilarii acesteia. De aici, tentația de a merge catre avansul minim pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

