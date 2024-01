Șapte craioveni acuzați de cămătărie și șantaj, la judecată Procurorii DIICOT au dispus trimiterea in judecata a șapte barbati din Craiova, acuzati de constituirea unui grup infractional organizat, camata și santaj. In acest dosar penal, care a fost inregistrat pe rolul Tribunalului Dolj, sunt 11 persoane vatamate. Potrivit anchetatorilor, inculpatii acordau imprumuturi cu dobanda lunara cuprinsa intre 10% și 20%. Cand persoanele imprumutate nu reuseau sa inapoieze banii si dobanzile, membrii gruparii treceau la amenințari, intimidari sau acte de violența. Procurorii DIICOT anunțau, in februarie 2023, destructurarea unei grupari infracționale care actiona… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

