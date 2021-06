Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anuntat marti ca efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, suma totala autorizata la plata fiind de 23.621.947 lei pentru un numar de 206 solicitanti, arata News.ro. ”Agentia de Plati si Interventie pentru…

- ”Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), prin Centrele Judetene, informeaza ca efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, astfel: diferentele aferente serviciilor prestate pentru lunile noiembrie si decembrie 2020, pentru specia taurine in suma de 3.837.011,97…

- ”Incepand din luna iunie, rovinietele pot fi achizitionate direct din aplicatiile de mobile si internet banking ale CEC Bank. Rovinietele sunt emise prin intermediul Scala Assistance, partenerul CEC Bank in acest proiect. Astfel, utilizatorii au acces la o modalitate rapida si facila pentru a achizitiona…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca la data de 11 iunie 2021 s-a incheiat Campania de primire a cererilor unice de plata aferente anului 2021, inclusiv perioada de depunere cu penalitati. Potrivit unui comunicat remis, luni, AGERPRES, in perioada 1 martie - 11 iunie…

- Clientii din strainatate care au nevoie de informatii sau asistenta BT au la dispozitie un numar de telefon dedicat. Romanii care traiesc in alte tari au optiuni de banking la distanta pentru cele mai folosite servicii BT. Banca Transilvania faciliteaza accesul romanilor de pretutindeni la serviciile…

- Un numar de 48.031 copii se aflau in sistemul de protectie speciala, la finele anului trecut, din care 13.961 copii (29,07%) beneficiau de masura de protectie speciala in servicii de tip rezidential. Dintre acestia, 10.968 copii se aflau in servicii de tip rezidential publice si 2.993…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, in cadrul Campaniei de primire a Cererilor Unice de Plata in anul 2021, au fost inregistrate un numar de 550.655 cereri, pentru o suprafața de 3.793.501,08 ha. La APIA Centrul Judetean Maramures au fost depuse pana la aceasta data…