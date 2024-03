Stiri pe aceeasi tema

- Femeile refugiate in Romania sunt in continuare dependente de sprijinul societații civile, iar persoanele vulnerabile nu au acces la o serie de servicii medicale vitale in sistemul public de sanatate, transmite Asociatia Moaselor Independente. Asociatia Moaselor Independente (AMI), organizatie care…

- Problemele se țin lanț atunci cand vine vorba de sistemul informatic al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate. Dupa nenumaratele probleme tehnice, o categorie de romani a disparut complet din sistem. Este vorba despre asigurații cu venit minim garantat. „Peste noapte, toți amarații cu venitul…

- Problemele din sistemul informatic al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS) nu se mai termina. Medicii reclama ca a disparut din sistemul informatic categoria de asigurați cu venit minim garantat.

- Sistemul public de sanatate se afla intr-o criza profunda. O criza creata acum din pixul iresponsabil al guvernanților. Au decis sa reduca drastic bugetul alocat... The post USR Arad: Criza din Sanatate – un atentat la demnitatea și viața romanilor (P) appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Federația Sanitas anunța ca s-au strans deja peste 50.000 de semnaturi necesare pentru a declanșa greva generala in sistemul medical. Sindicaliștii au cerut, in primul rand, deblocarea a 10.000 de posturi din sistemul medical, dar și salarii majorate pentru cei din spitale și din asistența sociala.Totodata…

- Blocarea angajarilor face imposibila remedierea crizei resursei umane din sistemul medical, sustine Colegiul Medicilor din Romania intr un comunicat de presa.Iata comunicatul pus la dispozitie de Colegiul Medicilor din Romania: Colegiul Medicilor din Romania CMR atrage atentia asupra agravarii problemelor…

- Presedintele Sanitas Bucuresti, Viorel Husanu a fost intrebat luni, la un post TV, daca va fi o greva in sistemul sanitar si cand ar putea fi declansata.“Hotararea de a organiza miscari de protest nu am luat-o eu, ci a luat-o Consiliul National inca de acum doua luni. Am vazut ca am fost pacaliti.…

- Vești proaste in randul romanilor la inceputul anului 2024! Este criza in sistemul de sanatate din țara. Potrivit directorul general al Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB), Oana Sivache, continuitatea actului medical nu mai poate fi asigurata din lipsa de personal, avand…