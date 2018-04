Şapte avioane miliare americane au zburat în apropierea bazei militare ruse unde s-ar ascunde Bashar Al-Assad Sapte avioane miliare americane au zburat in apropierea bazei militare ruse unde s-ar ascunde Bashar Al-Assad, transmite agentia de presa rusia RIA Novosti. Avioanele au efectuat o misiune de recunoastere in aproperea bazelor militare din Hmeymim si Tartus. Foto simbol: EPA Avioanele militare ruse au efectuat o misiune de recunoastere in apropierea bazei militare unde se presupune ca s-ar ascunde presedintele sirian Bashar Al-Assad. Baza militara Khmeimim este localizata in sud-estul orasului Latakia, iar potrivit unor imagini obtiune de The Baghdad Post , este locul unde Assad este tinut intr-o… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

