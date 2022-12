Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Ovidius din Constanta UOC a participat, in perioada 22 25.11.2022, la training ul international "Antreprenoriat pentru o agricultura inteligenta climatica in bazinul Marii Negre", care a avut loc in cadrul proiectului "Alianta Transfrontaliera pentru Agricultura Ecologica si Climatica…

- Proprietarii de autoturisme vor achita impozite mai mari anul viitor la bugetul local. Consiliul Local (CL) va aproba, in ultima sedinta din an, o indexare cu 5,1- a actualelor taxe. In valori absolute, cea mai mare crestere va fi in cazul proprietarilor de masini care au o capacitate cilindrica de…

- „Incepand cu ora 4:00 in aceasta dimineata, 14 comisari ai structurii Bucuresti-Ilfov, au desfasurat actiuni de verificare a activitatii STB”, a transmis seful ANPC, Horia Constantinescu.

- In aceasta dimineața, o femeie in varsta de 43 de ani din Certeju de Sus a fost surprinsa și accidentata mortal, pe Calea Zarandului, din Deva, de un șofer de tir care executa manevra de mers inapoi. „La data de 16 noiembrie 2022, in jurul orei 06:50, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata…

- Universitatea Ovidius din Constanta UOC a participat, recent, la conferinta anuala Sports Infrastructure by Europe tackling modern challenges: Management, sustainability, financing, polyvalence, actiune realizata in cadrul proiectului Practical Learning to Advance Youngsters in Sport PLAYS , finantat…

- Veste buna pentru viseuani. Vișeu de Sus va fi primul oraș din Maramureș care va avea serviciu de transport public local format din mijloace de transport exclusiv electrice. In 24 octombrie a fost semnat contractul de furnizare privind achizitionarea a 10 autobuze electrice, in cadrul proiectului „Reducerea…

- In Germania, aproape unul din 10 angajati merge in continuare la serviciu chiar daca are COVID, potrivit unui sondaj realizat de o companie din domeniul asigurarilor de sanatate, informeaza DPA, citat de Agerpres . Un procent de 9% dintre cei care sunt bolnavi vin la birou sau la munca cu simptome…

- Timp de doua saptamani, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița, prin structura de pregatire profesionala, participa la cursuri de formare in domeniul drogurilor organizate de Agenția Naționala Antidrog. Scopul acestor cursuri este de a dezvolta rețeaua locala de profesioniști…