- O parte dintre bolnavii de coronavirus internați in Spitalul Toma Ciorba sunt aproape vindecați. Anunțul a fost facut de ministra Sanatații, dupa ședința Centrului Unic de Comanda de gestionare a crizei provocate de virusul Covid-19. Viorica Dumbraveanu a precizat, insa, ca cei 25 de pacienți mai raman…

- Saptamana viitoare a fost declarata saptamana libera in Republica Moldova pentru toti bugetarii, cu exceptia lucratorilor medicali. Anuntul a fost facut de catre premierul Ion Chicu, dupa sedinta Comisiei pentru situatii exceptionale. Astfel, angajatii sectorului bugetar vor avea noua zile libere, incepand…

- Saptamana viitoare ar putea fi declarata zi libera in Republica Moldova pentru toti bugetarii. Despre aceasta a anuntat Igor Dodon, care a spus ca va propune initiativa respectiva Comisiei pentru situatii exceptionale, careia ii apartine decizia finala in aceasta privinta.

- Un lot de asistența umanitara sub forma de 1500 de teste diagnostice, procurate de Ambasada Republicii Populare Chineze in Republica Moldova, au ajuns la Chișinau și au fost transmise Agenției Naționale pentru Sanatate Publica. Anunțul a fost facut de catre șeful statului, Igor Dodon, pe pagina sa de…

- Din peste o mie de biserici, care au fost ieri supravegheate de catre polițiști, 375 au incalcat restricțiile impuse de autoritați. Anunțul a fost facut de premierul Ion Chicu, dupa ședința Centrului Unic pentru Comanda de gestionare a crizei provocate de virusul Covid-19.

- Patru cazuri noi de import cu Covid-19 din Ucraina, inregistrate pozitiv astazi in țara, sunt persoane care au plecat in pelerinaj la Manastirea Poceaev, iar unele cazuri cu transmitere locala, inregistrate tot astazi, sunt dupa ce cetațenii au fost in contact direct cu cei veniți din Ucraina. Declarația…

- Numarul moldovenilor care s/au imbolnavit cu coronavirus a ajuns la 49, asta dupa ce astazi inca 13 moldoveni au fost testați pozitiv cu Covid-19. Anunțul a fost facut de ministrul Sanatații, Viorica Dumbraveanu, dupa ședința Centrului Unic de Comanda.

- CHIȘINAU, 18 mart – Sputnik. Mediile de informare care vor difuza știri false ar putea fi sancționate. Despre aceasta a anunțat președintele Igor Dodon dupa ședința Centrului Unic de Comanda de gestionare a crizei provocate de virusul COVID-19. „Suntem pe cale sa propunem inclusiv raspundere…