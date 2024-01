Stiri pe aceeasi tema

- DARUL VIETII! In perioada 11-29 decembrie, Centrul de Transfuzie Sanguina (CTS) din Barlad, in parteneriat cu Protopopiatul Barlad, desfasoara Campania „Donarea de sange este Darul Vietii!”. Aceasta campanie mai dureaza doua zile, pe 28 si 29 decembrie! Pana acum, dupa cum ne-a confirmat Alina Ghimus,…

- Digi24 continua campania „Avem același sange” in mediul privat, in 2024. Pe parcursul acestui an, au fost alaturi de echipa Digi24 foarte mulți medici și reprezentanți ai instituțiilor de sanatate. Catalina Poiana, președintele Colegiului Medicilor din București, spune despre campanie ca este una de…

- Incepand de luni, 11 decembrie, și pana vineri, 15 decembrie, la Centrul de Transfuzie Buzau se desfașoara campania „Doneaza sange, fii erou!”, unul dintre cele mai longevive proiecte de donare de sange din Romania. Campania a devenit deja una cu tradiție in intreaga țara și s-a transmis de la o generație…

- Fundatia Regala Margareta a Romaniei lanseaza Campania „Raspunde cu suflet varstnicilor singuri!”, pentru a sprijini de sarbatori si pe parcursul anului ce urmeaza seniorii aflati in situatii dificile de viata. „‘Raspunde cu suflet varstnicilor singuri!’ este indemnul adresat antreprenorilor si liderilor…

- ”Donezi sange la MF, pleci cu cea mai buna dobanda Fidelis! O noua editie de titluri de stat Fidelis este in desfasurare, cu aceleasi conditii avantajoase atat pentru lei, cat si pentru euro. In plus, a devenit deja traditie ca prin campania «Romania are sange de rocker, acum si de investitor» dam cea…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, anunta o campanie mobila de donare de sange, in zilele de 29 decembrie si 4 decembrie. Cei care doresc pot dona chiar in sediul ministerului si, daca sunt interesati, pot investi in titluri de stat, avand cea mai avantajoasa dobanda.”Donezi sange la MF, pleci cu…

- La finalul acestei luni, Universitatea Babeș – Bolyai din Cluj-Napoca da startul, unei noi campanii de donare de sange. „Donam impreuna, UBBEAR da startul!”. Campania se va desfașura in perioada 30 octombrie – 3 noiembrie, de luni pana vineri, in intervalul orar 7.30-13.30, la sediul Centrului Regional…

- Campania DIGI doneaza viața continua sa fie pe drumul solidaritații. La 4 ani de la prima ediție, pana acum au donat aproape 1.500 de angajați ai grupului DIGI - RCS-RDS și peste 4.500 de vieți au fost salvate. Efortul comun al DIGI continua și in aceasta toamna, la a 8-a ediție. Sute de angajați ai…