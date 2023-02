Stiri pe aceeasi tema

- Peste 90 la suta din companiile britanice care s-au angajat sa incerce saptamana de patru zile intre iunie si decembrie 2022 doresc sa continue pe aceasta cale, potrivit rezultatelor publicate marti de organizatori. Peste 60 de companii au luat parte la experimentul care a permis ca aproape 3.000 de…

- Austria a inregistrat anul trecut peste 100.000 de treceri ilegale de frontiera si si-a justificat astfel respingerea intrarii Bulgariei si Romaniei in Schengen, reprosand protectia inadecvata a frontierei externe a UE. Rezultatul a fost o disputa diplomatica intre Sofia si Bucuresti, pe de o parte,…

- Cele doua tari au semnat o declaratie privind colaborarea si schimbul de informatii si promovarea supravegherii sigurantei proiectelor de mobilitate aeriana avansata. ”Colaborarea cu partenerii internationali in domeniul integrarii in siguranta a acestor noi tehnologii va crea optiuni echitabile, sustenabile…

- Prințul Harry povestește, in cartea sa proaspat lansata, ca a ucis 25 de talibani cat timp a stat in Afganistan și a fost pilot de elicopter. a trebuia sa isi considere tintele „ca niste piese de sah”, asa cum a fost invatat in timpul antrenamentelor militare, pentru a putea sa traga asupra unor oameni,…

- Spania are cea mai mare rețea feroviara de mare viteza din Europa, iar in 2019 a decis sa permita intrarea unor companii straine, pentru a mai amortiza din investiții. Doua companii concureaza cu compania de stat Renfe pe traseul Madrid - Barcelona, 650 km, 2 ore și jumatate, iar prețul biletelor a…

- ”In sedinta de astazi vom avea o serie intreaga de decizii care vizeaza indeplinirea jaloanelor si tintelor din PNRR, vom adopta inclusiv legea de modificare a pensiilor speciale, vor fi o serie intreaga de decizii in ceea ce priveste operationalizarea si facilitarea atragerii fondurilor europene, decizii…

- De curand, medicii au realizat un studiu cu privire la evoluția bolii Alzheimer. Specialiștii au descoperit un medicament care poate fi eficient in primele stadii ale bolii. Cercetarea este inca in desfașurarea, iar specialiștii au venit deja cu propunerea ca medicamentul sa fie aprobat.