Șantierul de lângă bloc, plin de deșeuri Șantierul de langa bloc este un cosmar pentru proprietarii care locuiesc pe strada Cpt. Nicolae Vulovici din cartierul Brazda lui Novac. Acestia se plang de gunoiul lasat de constructorul care ridica un bloc in zona. Cei mai afectați sunt insa locatarii din blocul D18. In fapt, locuitorii spun ca ridicarea acestui bloc le-a adus tot felul de probleme, de la autorizare pana la finalizarea constructiei. Ce ii deranjeaza pe locatarii din blocurile invecinate sunt gunoaiele pe care constructorii le aduna de luni bune linga blocul aflat in lucru. Totodata, imprejmuirea santierului, lasa de dorit, iar… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

