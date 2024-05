Stiri pe aceeasi tema

- CSM Constanta a invins, sambata, formatia Minaur Baia Mare, scor 29-24 (10-11), in prima semifinala a Cupei Romaniei, o reeditare a finalei din sezonul trecut.In cea de-a doua semifinala se vor confrunta campioana Dinamo Bucuresti si CSM Bucuresti, scrie news.ro.

- Sala Dinamo din București gazduiește, in perioada 18-19 mai, turneul Final 4 al Cupei Romaniei la handbal masculin. Sambata, 18 mai, sunt programate cele doua semifinale, respectiv Minaur Baia Mare-CSM Constanța (ora 15.00) și Dinamo București-CSM București (ora 17.30). Caștigatoarele se vor califica…

- Astazi, 8 mai 2024, la Baia Mare, a avut loc tragerea la sorti a meciurilor pentru Final 4 Cupa Romaniei. In urma acesteia, CSM Constanta, detinatoarea trofeului, o va intalni pe CS Minaur Baia Mare in semifinale, intr o reeditare a finalei din sezonul trecut. Cealalta semifinala se va juca intre CS…

- Adversar de top pentru CSM Constanta in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la handbal masculin. Zeita Fortuna i-a scos in calei formatiei de pe litoral pe CSA Steaua Bucuresti, intr-un duel deschis oricarui rezultat. Joi, 28 martie, la sediul Federatiei Romane de Handbal, a avut loc tragerea la…

- Echipa masculina de handbal CSM Constanta s a calificat astazi, 20 martie 2024, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Detinatoarea trofeului a jucat in optimi, in deplasare, cu Potaissa Turda, pe care a invins o cu 30 29 17 12 . Dupa o prima repriza dominata cu autoritate, baietii nostri au primit…

- CSU Suceava va juca in optimile de finala ale Cupei Romaniei la handbal masculin cu Steaua București. Intalnirea va avea loc maine, 20 martie, de la ora 16:00, in Sala “Concordia” din Chiajna. In optimile Cupei Romaniei se vor mai disputa urmatoarele meciuri: CS Medgidia – CSM București CSU Timișoara…

- CSM Constanta a invins-o pe CS Minaur Baia Mare cu scorul de 33-28 (17-11), sambata seara, pe teren propriu, in derby-ul etapei a 19-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Dupa un prim sfert de ora echilibrat, CSM Constanta a preluat controlul si s-a desprins pe tabela de marcaj, ajungand la un…

- U-Banca Transilvania a obținut calificarea in finala Cupei Romaniei, dupa ce a depașit-o in maniera autoritara pe CSM Constanța. La final, tabela a indicat 92-67 in favoarea baschetbaliștilor clujeni, care se vor duela cu Rapid București in marea finala.Clujenii nu le-au dat prea multe șanse constanțenilor,…