Decidentii guvernamentali s-au angajat sa defineasca, in regim de urgenta, un mecanism legal prin care unitatile sanitare vor putea sa utilizeze sume provenite din venituri proprii pentru acoperirea necesarului financiar care sa permita acordarea salariilor si sporurilor in cazul categoriilor de salariati aflate in situatia de a pierde venituri in urma aplicarii Legii privind salarizarea personalului platit din fonduri publice si a regulamentul de sporuri in domeniul sanatate si asistenta sociala, informeaza, vineri, Federatia SANITAS.