Sandviciul cu şuncă şi caşcaval, o bombă cu ceas Un singur sandvici cu ou, sunca si cascaval mincat de dimineata poate provoca boli serioase. La aceasta concluzie au ajuns savantii canadieni, anunța ruvr.ru. Ei au studiat modul in care sandviciurile bogate in grasimi influenteaza sanatatea unor voluntari. Experimentele au dovedit ca consumul la micul dejun a unui asemenea fel de mincare ingreuneaza activitatea normala a vaselor sanguine pina Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

