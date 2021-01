Tehnicianul CSM Bacau a acceptat oferta georgienilor, dar federația gruzina trebuie sa primeasca și acordul clubului bacaoan Federația de Handbal din Georgia i-a propus lui Sandu Iacob, fostul internațional roman, sa antreneze naționala de seniori a Georgiei in preliminariile Euro 2024. "A fost o oferta concreta pe care am acceptat-o. Este o onoare sa antrenezi o echipa naționala. Nu am mai facut acest lucru și recunosc, sunt incantat", a declarat Sandu Iacob. ...