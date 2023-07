Stiri pe aceeasi tema

- Sandra Izbașa a facut nunta. Imagini de la eveniment In urma cu doi ani, Sandra Izbașa și-a oficializat relația cu actorul Razvan Banica, nepotul celebrului Ștefan Banica. Cei doi s-au cununat civil pe data de 30 iulie 2021. Iata ca ieri a venit și momentul in care fosta gimnasta i-a jurat iubire in…

- Sandra Izbașa s-a casatorit religios cu Razvan Banica, ieri, 30 iulie. Evenimentul a fost unul cu atat mai deosebit, caci indragostiții au celebrat trei ani de relație și doi ani de la cununia religioasa, care a avut loc in iulie 2021. In urma cu doi ani de zile, Sandra Izbașa a devenit soția lui Razvan…

- Zi mare pentru Dani Oțil și Gabriela Prisacariu! Cei doi au ales sa-și uneasca destinele intr-un decor de vis. Nelipsit de la marele eveniment a fost și fiul lor, Tiago. Cununia religioasa a avut loc la o biserica din București. Dani Oțil și Gabriela Prisacariu, nunta ca in povești Dupa ani de așteptare,…

- Ziua cea mare a venit! Dani și Gabriela Oțil iși spun, astazi, ”DA” in fața lui Dumnezeu! Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, va ține la curent cu informații și imagini in timp real de la marele eveniment! Cei doi au organizat o cununie spectaculoasa, intr-o locație de vis. Tiago,…

- Avem imagini induioșatoare cu Dani Oțil, Gabriela Oțil și fiul lor, micuțul Tiago. Cei trei s-au imbrațișat in vazul tuturor, iar paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au surprins imagini de senzație. Iata cum a fost filmat prezentatorul de la Neatza cu Razvan și Dani…

- Rusia a trimis un avion special in București pentru a repatria peste 40 de angajați ai Ambasadei Rusiei. Asta dupa ce Romania a decis expulzarea mai multor diplomați suspectați de spionaj. Diplomații ruși aflați la noi in țara vor pleca la Moscova, iar Putin le-a trimis o aeronava.Este vorba despre…

- Avem imagini rare cu Ramona Gabor in Romania! Vedeta are intotdeauna apariții de senzație, iar de aceasta data a stralucit in adevaratul sens al cuvantului pe strazile din București. Spunem toate astea pentru ca paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele”…