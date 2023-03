Săndoi şi Pancu au anunţat jucătorii din străinătate convocaţi la U21 şi U20 Cei doi selectioneri, Emil Sandoi si Daniel Pancu, au anuntat, astazi, fotbalistii din strainatate convocati la loturile Under 21, respectiv Under 20, pentru jocurile programate in luna martie. Nationala U21 a Romaniei continua pregatirea pentru turneul final din 2023, gazduit de Romania si Georgia. Selectionata pregatita de Emil Sandoi va disputa in luna martie doua meciuri amicale impotriva selectionatelor similare din Portugalia si Germania. Pentru tricolori vor fi ultimele meciuri de pregatire inainte de EURO 2023. Pentru aceste doua partide, Emil Sandoi a apelat la urmatorii jucatori: Andrei… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de fotbal pe plaja a Moldovei continua pregatirile pentru preliminariile Campionatului Mondial 2023 din Spania. Selecționata pregatita de Ruslan Pernai va efectua, in perioada 26 februarie – 5 martie, un cantonament de pregatire in orașul Antalya, Turcia, unde sint programate doua jocuri amicale…

- Selectionata feminina a Portugaliei s-a calificat pentru prima oara in istoria sa la Cupa Mondiala de fotbal, dupa ce a invins miercuri, cu scorul de 2-1, echipa Camerunului, intr-o partida disputata pe Waikato Stadium din Hamilton (Noua Zeelanda), potrivit Agerpres.Nationala lusitana a deschis scorul…

- Echipa nationala Under 20 a Romaniei va disputa in luna martie primele partide de verificare din 2023. Selectionata condusa de Daniel Pancu va intalni Portugalia si Norvegia, informeaza frf.ro, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Clubul OGC Nice a anuntat, miercuri, ca l-a imprumutat pe Rares Ilie in Israel, la Maccabi Tel Aviv. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Astazi in orașul romanesc Vaslui s-a disputat al doilea amical dintre echipele de tineret U-19 ale Moldovei și ale Rominiei la futsal, relateaza moldfootball.com. Naționala țarii noastre a pierdut in fața adversarei cu scorul de 3:5. Hat-trick-ul pentru Moldova a fost marcat de Serghei Godoroja. Reamintim…

- Primaria Municipiului Pitești și Federația Romana de Handbal au semnat un protocol prin care echipa naționala de handbal feminin va desfasura la Pitești un cantonament de pregatire, care include și super-meciul de calificare la Campionatul Mondial cu Portugalia! Intre 1 și 10 aprilie 2023, fetele se…

- Naționala de handbal juniori a Romaniei participa, in perioada 14-18 decembrie, la un turneu internațional de pregatire la Zaragoza, in Spania. Selecționata tricolora, alcatuita din jucatori nascuți in anii 2006 și 2007, va disputa trei meciuri amicale contra echipelor similare ale Spaniei, Portugaliei…

- Selecționata de fotbal U21 a Romaniei (antrenor Emil Sandoi) va disputa, in luna martie a anului viitor, un meci amical cu Germania U21, pe noul stadion din Sibiu, informeaza Federatia Romana de Fotbal. Tricolorii U21 Romaniei continua pregatirea pentru turneul final din 2023, gazduit de Romania și…