Pentru oligarhii ruși, traiul in strainatate a fost mult timp o chestiune fireasca. Au cumparat iahturi și vile, in zone precum Beulieu-sur-Mer de pe Riviera franceza. Acum, genul acesta de viața se apropie de sfarșit. Dupa ce Uniunea Europeana a impus sancțiuni rușilor bogați, guvernul francez a inceput sa le confiște iahturile, proprietațile de lux și alte bunuri. Insa nu toți localnicii sunt incantați. Urmariți un reportaj marca „Focus Europa”, un proiect Digi24 si Deutsche Welle. Emisiunea e difuzata vinerea la ora 23:30 și in reluare sambata de la ora 19:30.